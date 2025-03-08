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        Haberler Magazin Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello İstanbul'u anlattı: Çok şaşırdım - Magazin haberleri

        Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello: Çok şaşırdım

        Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello; "Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:43
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        Galatasaray'ın, İtalyan kulübü Milan'dan kiralığı forvet Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspayol basınına açıklamalarda bulundu.

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        Alice Campello; "30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım" dedi.

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        Alice Campello, sözlerini; "Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım" şeklinde sürdürdü.

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        Alice Campello ayrıca, İspanya'da gördüğü ilgi hakkında da; "Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

        #Alvaro Morata
        #Alice Campello
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