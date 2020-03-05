Alzheimer hastalarının evleri nasıl olmalı?

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Alzheimer, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan ve başlarda unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara sebep olan, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Alzheimer hastası yakınlarına önerilerde bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, evdeki telefonların kolay bulunabilecek yerlerde olması gerektiğini belirtti ve ekledi: “Evdeki telefonların yanına acil aranabilecek telefon numaralarını (110, 112, 155) ve yakınlarınızın telefonlarını yazın. Mutfak ve tüm eve yangın ve gaz kaçağı için alarmlar yerleştirin, sıklıkla çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Yanıcı ve parlayıcı maddeleri ocak yakınında bulundurmayın” diye konuştu.

Dr. Onultan, önerilerini şöyle sıraladı:

- Dış kapı ve pencerelere güvenlik amaçlı kilit takın ve alarm takın.

- Evin bir yedek anahtarı muhakkak sizde de bulunsun.

- Evin içindeki elektrikli aletler ve abajurlar için uzatma kullanmayın, elektrikle çalışan aletleri mümkün olduğu kadar prizlere yakın konuşlandırın. Böylelikle yürürken takılmanın önüne geçmiş olursunuz.

- Kullanılmayan prizleri çocuk güvenlik araçlarıyla kapatın.

- Evdeki bütün odaların yeterince aydınlatılmasını sağlayın. Akşam yatma saatinden sonra odada yanan ışık kalmaması hastaların ajitasyonunu azaltacak ve uyku düzenini sağlayacaktır.

-Gece tuvalete kalktığında ışık olması için sabit yanan ışıkları değil, harekete duyarlı ve hasta uyandığında devreye giren ışıkları seçmelisiniz.

- Ev içinde basamak varsa, basamaklara kaydırmaz güvenlik bantları yapıştırınız. Geceleri daha rahat fark edilebilmesi için fosforlu bantlar kullanınız.

- Evdeki bütün ilaçların listesini yapıp çocuk güvenlikli kilitli kutularda olmasına özen gösterin. Hastanın aldığı ilacı unutup defalarca alması, ya da alması gerekli ilacı almamasının önüne geçmiş olursunuz.

- Evin girişinde ya da koridordaki halıları kilimleri kaldırın, evde saçaklı halı bulunmamasına özen gösterin.

- Ev mobilyalarının mümkün olduğu kadar köşeli olmayan, oturup kalkarken dengesizliğe yol açmayacak ve yüksek minderli olmasına özen gösterin. İleri yaşlarda özellikle koltuktan kalkmadaki sıkıntı, minderin yüksek tutulmasıyla azaltılıp düşme riskinin önüne geçilmiş olur.

- Evin girişinde bir sandalye tutarak, kapıyı kilitleyip açarken eldeki paketlerin bırakılması için yer hazırlayın.

- Mutfaktaki dolaplara çocuk kilidi takın, bütün temizlik malzemeleri ve kesici aletleri kilitleyin. Mutfakta bir gece lambası bulundurmak, su içmek için uyanan hastanın takılıp düşme riskini azaltacaktır. Mutfakta kibrit, paket lastiği, ya da plastik meyvelerden bulundurmayın, Alzheimer hastaları yiyecek zannederek bunları yiyebilirler. Mutfak lavabosuna süzgeç takın, böylelikle düşürülen şeylerin ( yüzük, vb) kaybolmasının önüne geçersiniz.

- Taşınabilir ısıtıcıları, elektrikli battaniyeleri kaldırın, takılıp düşme ve yangın riskini arttırabilirler.

- Hastanın yataktan düşme riski varsa, yatak kenarında önlem alın.

- Hastanın tek başına banyo yapmasına izin vermeyin, banyo kapısında kilit varsa kaldırın, böylelikle hastanın kendini içeriden kilitlemesinin önüne geçmiş olursunuz. Küvetin içine kaydırmaz bant, banyonun yerlerine de ıslaklığı alacak ama hastanın ayağının takılmayacağı paspas koyun.

- Klozete yükseltici malzeme, klozet kenarlarına ve küvet içine tutunma aparatları takın. Banyodaki elektrikle çalışan aletleri kaldırın, prizlere güvenlik kilidi takın.