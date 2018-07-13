Alzheimer'ın hayatı ne denli olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ancak bilim insanları, hala hastalığın nasıl başladığı ve neden kaynaklandığı konusunda emin değiller.

Alzheimer, tam olarak bilinmeyen nedenlerle sağlıklı beyin dokusunun bozulması ve bunun sonucunda zihinsel ve sosyal yeteneklerde günlük işlevlerin bozulması olarak tanımlanıyor. Ayrıca Alzheimer yalnızca yaşlıların hastalığı da değil, maalesef Alzheimer nadir de olsa gençlerde de görülebiliyor.

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Science Alert'ta yer alan habere göre; yeni araştırmalar, bakterilerin ve virüslerin beyin hastalığının temel nedenlerine katkıda bulunabileceğini gösterdi.

Yapılan son çalışmada, Alzheimer ile bağlantılı olduğu düşünülen herpes virüsü (uçuk virüsü) enfekte edildiğinde, hem farelerde hem de laboratuvar testlerinde nöronların hızla Alzheimer'e yol açtığı düşünülen amiloid beta (Aβ) plakları geliştirdiği gözlemlendi.

Bilim insanları bu fikrin tamamen yeni olmadığını ama şimdi daha da makul göründüğünü kaydetti.

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Ayrıca, birkaç hafta önce yayınlanan (hayatını kaybeden Alzheimer hastalarının beyinlerinde herpes virüsünün daha yüksek seviyelerde bulunması) araştırmalarla da eşleştiği vurgulandı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan çalışmada, Alzheimer hastalarının beyinlerinin 3'te birinde herpes virüsü DNA'sının tespit edildiği açıklanmıştı.

Uçuk virüsünün Alzheimer'a neden olup olmadığı henüz bilinmese de virüsün Alzheimer hastalığını hızlandırdığı düşünülüyor.