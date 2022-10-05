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Haberler Gündem 3. Sayfa Alzheimer hastası kadından 16 gün sonra acı haber! - En Son Haberler
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Kayıp alzheimer hastası kadının derede cansız bedeni bulundu

Hakkari'de, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ'dan 16 gün sonra acı haber geldi. Yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu. olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi

Alzheimer hastası kadından 16 gün sonra acı haber! - En Son Haberler
Alzheimer hastası kadından 16 gün sonra acı haber!
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DHA

Hakkari'de, kayıp Alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ın (67), 16 gün sonra derede cansız bedeni bulundu

Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, 16 gün önce öğle saatlerinde evinden çıktı. Bir daha ulaşılamayan Yücedağ'ı gece boyunca bulamayan yakınları ve mahalleli durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

VATANDAŞLARDAN DA YARDIM İSTENDİ

Jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekipleri Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Yücedağ'ın izine rastlanılmadı. Yüksekova'da sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla da Yücedağ'ın aranması için vatandaşlar davet edildi.

KÖYLERDE VE ÇEV İLÇELERDE ARANDI

İlçenin tüm mahallelerinde jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama çalışmalarına katılarak mahallelerde ev ev gezerek bölgelerinde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar kayıp Yücedağ'ın resmini göstererek, görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istedi. Yücedağ için arama çalışmaları köylerde ve çevre ilçelerde de sürdürüldü.

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan vatandaşlar, derede bir cansız beden gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin alzheimer hastası Neciba Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olayı duyan Yücedağ'ın yakınları ve çevre köylerden vatandaşlar bölgeye geldi. Yücedağ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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