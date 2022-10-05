Alzheimer hastası kadından 16 gün sonra acı haber! 0:00 / 0:00

DHA

Hakkari'de, kayıp Alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ın (67), 16 gün sonra derede cansız bedeni bulundu Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, 16 gün önce öğle saatlerinde evinden çıktı. Bir daha ulaşılamayan Yücedağ'ı gece boyunca bulamayan yakınları ve mahalleli durumu polis ve jandarmaya bildirdi. VATANDAŞLARDAN DA YARDIM İSTENDİ Jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekipleri Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Yücedağ'ın izine rastlanılmadı. Yüksekova'da sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularla da Yücedağ'ın aranması için vatandaşlar davet edildi.

KÖYLERDE VE ÇEV İLÇELERDE ARANDI İlçenin tüm mahallelerinde jandarma, polis, AFAD ve zabıta ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama çalışmalarına katılarak mahallelerde ev ev gezerek bölgelerinde çalışma yürüttü. Arama çalışmalarına katılan vatandaşlar kayıp Yücedağ'ın resmini göstererek, görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istedi. Yücedağ için arama çalışmaları köylerde ve çevre ilçelerde de sürdürüldü.

DEREDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan vatandaşlar, derede bir cansız beden gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin alzheimer hastası Neciba Yücedağ'a ait olduğu belirlendi.