Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, şık bir kokteyl ve ardından lezzetli bir akşam yemeğiyle devam eden geceye Amanda Cerny’nin sempatik tavırları ve içten karşılaması damga vurdu. Amanda Cerny, “Türkiye, benimle birlikte büyüyen ve yıllar boyunca bana destek olan sadık ve güçlü bir hayran kitlesine sahip. Bu yüzden de global kampanyanın tanıtımı için dikkatleri Türkiye'ye çekmeye karar verdim!” ifadelerini kullandı.

Irmak Atuk, Aslı Bekiroğlu, Gizem Sabancı, Müjde Uzman, Ayşe Kucuroğlu, Yasmin Erbil, Öykü Çelik, Larissa Gacemer, Sema Öztürk, Gizem Barlak, Çiğdem Kayalı, Benan Terzioğlu, Yasemin Şefkatli, Gülnur Güneş gibi bir çok ünlü isim ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny ile özel gecede buluştu.

Yaptığı konuşmada markanın kampanyasının yüzü olmasından çok mutlu olduğunu söyleyen ve Türkiye’yi çok sevdiğinden bahseden Cerny, sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topladı ve bu özel gece için seçtiği şık takımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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