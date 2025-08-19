Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Amasya'da tavuk ördek yavrularına annelik yapıyor

        Amasya'da tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kuluçkaya yattığı yumurtalardan ördek yavruları çıkan tavuk, ördeklere kendi yavruları gibi bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 14:11 Güncelleme: 19.08.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk, ördek yavrularına annelik yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve kendisine tavuk, ördek ve köpeklerden oluşan küçük bir çiftlik kuran 41 yaşındaki Ümit Çetin, ilginç bir olayla karşılaştı.

        Kuluçkaya yatan tavuğunun altındaki yumurtalar kırılınca ördek yavrularının çıktığını gören Çetin, şaşkınlık yaşadı.

        Tavuğunun kendi yumurtaları yerine ördek yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yattığını fark eden Çetin, tavuğun yumurtadan çıkan ördek yavrularını kendi yavruları gibi sahiplendiğini gördü.

        REKLAM

        Çetin, 6 yavru ördeğin tavuğu annesi sandıklarını ve peşinden bir an olsun ayrılmadıklarını söyledi.

        Tavuğun da yavru ördeklere annelik yaptığını anlatan Çetin, "Altı tane yumurta üstünde yatıyordu. Bir ay yattı, şok oldum civcivler çıktığında, baktım hepsi ördek. Yıllardır besliyorum hiç denk gelmedim. Şu anda 15 günlük oldular. Büyüttü tavuk da güzel bakıyor, ilgileniyor. Şoktayız, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Her gün gece olunca altına alıyor hepsini. Yem attığım zaman hepsini çağırıyor. Yıllardır hayvan beslemiştim, hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Mutluyuz. Tavuk da mutlu, yavruları da mutlu. Hepsi geziyorlar çiftlikte" dedi.

        Çiftlikte sevimli görüntüler oluşturan tavuk ve ördek yavrularının görenleri gülümsettiğini ifade eden Çetin, çiftliğinde 15 ördek, yeni doğan 6 ördek yavrusu, 8 horoz, 15 tavuk, 9 tane de köpek bulunduğunu aktardı.

        ​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ördek yavrularına annelik yapan tavuk
        #Amasya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Amerikan futbolu!
        Amerikan futbolu!
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?