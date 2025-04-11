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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya haberleri: Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son haberler | Son dakika haberleri

        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti

        Amasya'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan 60 yaşındaki sürücü Yakup Tepecik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:34
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        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
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        Amasya'da direksiyon başında kalp krizi geçirip, kullandığı otomobille karşı yönden gelen otomobile çarpan Yakup Tepecik (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yakup Tepecik’in kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip, otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Evli ve 3 çocuk babası Tepecik’in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.

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        #haberler
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