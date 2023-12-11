Amasya´da yayladaki yılkı atları dronla görüntülendi AMASYA'nınSuluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda bir grup yılkı atı, dron ile görüntülendi.

AMASYA'nınSuluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda bir grup yılkı atı, dron ile görüntülendi.

Akdağ Yaylası'nda otlayan yılkı atları doğa fotoğrafçısı Serkan Tekin tarafından dron ile görüntülendi. Grup halinde gezen yılkı atları, kamerayı fark edince bir anda koşmaya başladı. Serkan Tekin, "Uzun yıllardır her bölgeye doğa fotoğrafı çekmek için gidiyorum. Zaman zaman farklı ve ilgi çeken fotoğrafları çekip, takipçilerimle paylaşıyorum. Hafta sonu gittiğim Akdağ Yaylası'nda doğa fotoğrafı çekmek isterken, bir anda bölgede nadir görülen yılkı atlarına denk geldim. Dronla özgürce yaşayan yılkı atlarını görüntülemeyi başardım" dedi.