Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde G.C. idaresindeki 05 ADB 044 plakalı motosiklet ile S.T. yönetimindeki 34 TT 1254 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile motosiklet ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.