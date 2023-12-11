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        Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:29
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        Amasya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde G.C. idaresindeki 05 ADB 044 plakalı motosiklet ile S.T. yönetimindeki 34 TT 1254 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile motosiklet ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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