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        Amasya'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Amasya'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:48
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        Amasya'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Amasya'da Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kullandığı minibüste düzensiz göçmenleri taşıdığı için gözaltına alınan sürücü Reis G. ile araçtaki Barış K. ve Şinasi D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a giden bir minibüsteki 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen dün, Amasya kent girişinde bulunan uygulama noktasına gelmeden araç sürücüsü tarafından yol kenarında indirilmişti.

        Uygulama noktasının geçilmesinden sonra tekrar minibüse binecek olan düzensiz göçmenler, bu mevkiye yakın tarlada yürürken polis ekiplerince yakalanmış, minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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