Merzifon POMEM'de eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti

Amasya'da, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 9 ay süren eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecinin ardından 15 kente atamaları yapılan 236 polisin ant içme ve diploma töreni, okulun spor salonunda yapıldı.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 29. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için her alanda çalışmalarını sürdüren önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Yeni mezun polislere başarılar dileyen Doruk, "Mezun olan arkadaşlarımızın almış olduğu eğitimlerle bundan sonraki görevlerinde daha ciddi ve daha başarılı hizmetler üreteceğine inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da teşkilat mensupları, bu eğitimlerle kendilerini geliştirecek ve daha iyi noktaya taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül ise genç meslektaşlarına teorik, meskun mahal, temel atış ve uygulamalı mesleki eğitim verildiğini belirterek, genç polislerin devletin ve milletin huzuru için canlarından vazgeçmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Program, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Polis Marşı'nın okunmasının ardından dua edilmesiyle sona erdi.