Amasya'da yol kenarında bulunan yaralı leylek tedavi ediliyor Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolpınarı köyünde yol kenarında bir leyleğin yaralı olduğunu fark etti.

Ekipler, leyleği alarak Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Tedavi altına alınan leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.