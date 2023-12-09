"Filistin Gazze Meselesi ve Dünya Devletlerinin İsrail İşgaline Karşı Tutumu" konferansı Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, "Filistin Gazze Meselesi ve Dünya Devletlerinin İsrail İşgaline Karşı Tutumu" konferansı gerçekleştirildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, "Filistin Gazze Meselesi ve Dünya Devletlerinin İsrail İşgaline Karşı Tutumu" konferansı gerçekleştirildi.

Taşova Müftülüğünde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, ilçe Müftüsü Ferhat Koçak katıldı.

İnsan hakları sözleşmelerini imzalayan devletlerin Filistin meselesine sessiz kaldığını vurgulayan Koçak, "Gücü ellerinde tutan başta Amerika, İngiltere, İsrail, Fransa ve Rusya, taşın altına elini koymuyorlar. Filistin bir soykırım ve insan hakları ihlali ile karşı karşıyadır. Bunun sebebi İsrail ve büyük güçlerdir. Ne Yazık ki birkaç ülke hariç bu insanlık suçuna sessiz kalınıyor. İnsanlık adına utanç verici bir durum." ifadelerini kullandı.

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