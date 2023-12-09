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        Amasya'da sisin yol açtığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Amasya'da, sisin etkili olduğu Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:02
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        Amasya'da sisin yol açtığı trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Amasya'da, sisin etkili olduğu Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Yoğun sis sonucu görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle Merzifon-Samsun kara yolunda 4 farklı noktada bir otobüs, 2 tır, 2 kamyon, çekici ve 6 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazalarda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kazalar nedeniyle Merzifon-Samsun kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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