Amasya'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden Yaşar Ç. idaresindeki 34 KL 5737 plakalı tır, Ulubey mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Yılmaz G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu trafiğe kapanan yol nedeniyle Samsun yönüne ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

Trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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