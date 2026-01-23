Amasya'da sis etkili oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.



İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metrenin altına düşürdü.



Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.



Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.



Polis, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.



