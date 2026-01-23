Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Giriş: 23.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:11
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metrenin altına düşürdü.

        Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.

        Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Polis, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

