Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahsen Mahallesi Haşim Çelebi Caddesi'nde, M.Ş. yönetimindeki 05 ADA 857 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        2 kadının cinayet şüphelisi cezaevinde intihar etti!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Merzifon'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Merzifon'da yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Amasya Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hizmete girdi
        Amasya Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hizmete girdi
        Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
        Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
        Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor
        Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor
        Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok
        Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok
        Amasya'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi