Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahsen Mahallesi Haşim Çelebi Caddesi'nde, M.Ş. yönetimindeki 05 ADA 857 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
