        Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

        Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:17
        Amasya'da apartman boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı
        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        İlçeye bağlı Yemişen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğundan ses gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Havalandırma boşluğunda bulunduğu belirlenen karga, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

