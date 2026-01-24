Habertürk
        Gümüşhacıköy'de "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 24.01.2026 - 13:31
        Gümüşhacıköy'de "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi düzenlendi
        Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıklı Hayat için Saha’dayız” sloganıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, ilçe halk kütüphanesi çalışanları ile öğrencilere yönelik olarak yapıldı.

        Eğitim programı, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru tarafından verildi.

        Kuru, SAHA Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, programa katılım sağlayan kurum personeline ve öğrencilere teşekkür etti.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

