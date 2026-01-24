Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten köy ziyaretleri

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Köseler, Çitlibağlıca ve Ovabaşı köylerini ziyaret etti.



Ziyaret programı kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Güneş, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.





Köylerde yürütülen mevcut çalışmalar yerinde incelenirken, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilerek çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.



Kaymakam Güneş, vatandaşlarla doğrudan temasın kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı.

