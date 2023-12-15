Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 yaralı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Gözükaraoğlu yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobil, Hüseyin Akgöz yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis sürücüsü Hüseyin Akgöz ve 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Amasya'da hokey takımından İsrail'e kırmızı boyalı tepki
        Amasya'da hokey takımından İsrail'e kırmızı boyalı tepki
        Taşova Kaymakamı Kılıç, şehit polisin ailesi ve mezarını ziyaret etti
        Taşova Kaymakamı Kılıç, şehit polisin ailesi ve mezarını ziyaret etti
        Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı
        Amasya'da minibüsle otomobil çarpıştı 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı
        Diyanet İşleri Başkanlığından Suluovalı hayırsever iş insanına takdir belge...
        Diyanet İşleri Başkanlığından Suluovalı hayırsever iş insanına takdir belge...
        Amasya'da hokey maçında hakem Meler'e yapılan saldırı kınandı
        Amasya'da hokey maçında hakem Meler'e yapılan saldırı kınandı
        Amasya'da "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı düzenlendi
        Amasya'da "Halk Müziğinin Seyyar Radyosu Aşık Veysel" konferansı düzenlendi