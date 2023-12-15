Amasya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 5'i öğrenci 6 yaralı
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Gözükaraoğlu yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobil, Hüseyin Akgöz yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada servis sürücüsü Hüseyin Akgöz ve 5 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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