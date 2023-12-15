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        Diyanet İşleri Başkanlığından Suluovalı hayırsever iş insanına takdir belgesi

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suluovalı iş insanı Uğur Arslan Zennun'a takdir belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:28
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        Diyanet İşleri Başkanlığından Suluovalı hayırsever iş insanına takdir belgesi
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Suluovalı iş insanı Uğur Arslan Zennun'a takdir belgesi verildi.

        Suluova İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, gönderilen takdir belgesini ziyaret ettiği Zennun'a verdi.

        Kaya, Suluova'nın yanı sıra Amasya ve ülke genelindeki farklı yatırımları ile önemli istihdam ve katma değer oluşturan, ihtiyaç sahipleri ile hayır kurumlarına maddi ve manevi desteklerde bulunan Zennun'a teşekkür etti.

        Kendisine takdir belgesi verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zennun ise ilgisinden dolayı Kaya ile Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

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