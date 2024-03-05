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        Destici'nin yaralandığı kazada hasar gören makam aracını taşıyan çekici yandı

        AMASYA'nınMerzifon ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kazaya karışan makam aracını taşıyan çekici, seyir sırasında alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:45
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        Destici'nin yaralandığı kazada hasar gören makam aracını taşıyan çekici yandı
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        AMASYA'nınMerzifon ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kazaya karışan makam aracını taşıyan çekici, seyir sırasında alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çekici kullanılamaz hale geldi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün kazaya karışan makam aracı, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Aracı taşıyan Abdulsamet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekici, seyir sırasında alev aldı. Motor bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü Cımbız, çekiciden atlarken, olay yerine Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çekici kullanılamaz hale geldi, üstündeki makam aracı da zarar gördü. Çekici ile makam aracı incelenmek üzere otoparka çekilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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