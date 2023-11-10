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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:17 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:26
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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
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        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa K. idaresindeki 05 LK 167 plakalı otomobil, Çorum-Amasya kara yolunun Yıldızköy mevkisinde Hasan Ş'nin kullandığı 77 DL 777 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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