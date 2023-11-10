Amasya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 05 LK 167 plakalı otomobil, Çorum-Amasya kara yolunun Yıldızköy mevkisinde Hasan Ş'nin kullandığı 77 DL 777 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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