Suluova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü turnuvaları düzenlendi Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, öğretmenler arası voleybol, bocce dart ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, öğretmenler arası voleybol, bocce dart ve masa tenisi turnuvaları düzenlendi.

Suluova Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan turnuvaları ziyaret eden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, dart oyunu oynayarak turnuvada mücadele eden öğretmenlerle sohbet edip başarılar diledi.

Davu, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenleyerek eğitim camiasındaki birlik ve beraberliği pekiştirip, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Turnuvalara 200 kadar öğretmen katılırken dereceye girenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında çeşitli ödüller verilecek.