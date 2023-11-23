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        Suluova'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

        Suluova ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 14:11 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:16
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        Suluova'da öğrenciler Filistinli çocuklar için kermes düzenledi
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        Suluova ilçesinde öğrenciler tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes etkinliği düzenlendi.

        Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler, Gazze'de zulüm gören çocuklar için Cumhuriyet İlkokulu'nda kurulan kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri, Filistin'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı hesabına yatırdı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, etkinlikle ilgili olarak, "Filistin ve Gazze'de zulüm gören, okulları, hastaneleri bombalanan masum çocuklar ile kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşan Müslüman kardeşlerimize bir nebze de destek olabilmek için Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi veli, öğretmen ve öğrencilerinin destek ve katkıları ile el ele vererek bir kermes ve yardım kampanyası düzenledik. Bu kermesten elde edilen gelirin tamamını da Filistin’deki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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