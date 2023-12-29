Merzifon'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki 05 ACC 441 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.C'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.C, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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