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        Amasya'da, arazide cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın kaybolduktan sonra arazide cesedinin parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:18
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        Amasya'da, arazide cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın kaybolduktan sonra arazide cesedinin parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı olarak aranan 54 yaşındaki N.G'nin Samsun'da olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınarak Amasya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Emniyetteki ifadesinde Kındaç'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen N.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Suluova ilçesindeki evinden çarşıya gidiyorum diyerek ayrılan ve kendisinden uzun süre haber alamayan Mehmet Kındaç'ın yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından ilçede arazide parçalanmış ceset bulunmuş, inceleme sonucu cesedin Mehmet Kındaç'a ait olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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