Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi 2. etabı Amasya'da sona erdi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin 2. etabı sona erdi.

Amasya Spor Salonu'ndaki müsabakalara katılan 10 takım, toplam 45 maç oynadı. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya GSK ve Nizip Zeugma SK takımları, play-off oynamaya hak kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Genel Sekreteri Ahmet Yılmaz, federasyonlarının 2023 yılı programlarında bulunan Salon Erkekler Süper Lig maçlarının tamamlandığını dile getirerek, "5 gündür buradayız. Misafirperverliğinden dolayı Amasya'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan gelecek yıl 7-8 Ocak tarihlerinde yapılacak play-off müsabakaları sonucunda birinci olan takım, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkı kazanacak.

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