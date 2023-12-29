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        Suluova Kaymakamlığı 3 köye çocuk oyun parkı yaptı

        Suluova Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Küpeli, Aköre ve Özalakadı köylerine çocuk oyun parkı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:38
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        Suluova Kaymakamlığı 3 köye çocuk oyun parkı yaptı
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        Suluova Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Küpeli, Aköre ve Özalakadı köylerine çocuk oyun parkı kuruldu.

        Kaymakam Şafak Gürçam, ilçeye bağlı 40 köy bulunduğunu, vatandaşların yaşam standartlarını artırmak için alt ve üstyapı yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

        Köy ziyaretlerinde sorun ve eksikleri tespit ederek giderilmesini sağladıklarını belirten Gürçam, bu kapsamda ihtiyaç duyulan 3 köye oyun parkı yaparak çocuklara hediye ettiklerini anlattı.

        Çocukların en temel ihtiyaçlarından birinin oyun oynamak olduğunu dile getiren Gürçam, bugüne kadar 35 köye oyun parkı yapıldığını, kalan 5 köye ise ihtiyaç halinde yapılacağını sözlerine ekledi.

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