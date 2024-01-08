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        Amasya'da jandarma olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyardı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:30
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        Amasya'da jandarma olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyardı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücülere olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Uyarıda, kış aylarında kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının sürücüler için ekstra risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

        Özellikle kış mevsiminde, sürücülerin araçlarına kış lastikleri taktırmalarının önemine vurgu yapıldı. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda daha iyi tutunma sağlayarak aracın kontrolünü artırır ve buzlu zeminlerde daha güvenli sürüş imkanı tanıdığı belirtildi. Bu nedenle, sürücülerin kış lastiklerini zamanında taktırmalarının önemli olduğu ifade edildi.

        Trafik ekipleri, sürücülerin bu uyarılara dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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