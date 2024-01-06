Otomobil takla atıp sulama kanalına devrildi: 3 yaralı

AMASYA'da, takla atan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli yakınlarında meydana geldi. Ali Kocakoç yönetimindeki 32 HY 790 plakalı otomobil, Çorum'un Osmancık ilçesi istikametinden Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp su kanalına devrildi. Kazada, aynı aileden Ayşegül (54), Mustafa (63) ve Ramazan (28) Kocakoç yaralandı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.