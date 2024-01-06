Amasya'da bir iş yerinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çok sayıda elektronik sigara ve cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinde çok sayıda elektronik sigara ve cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Merzifon’da bir iş yerinde yapılan aramada 61 elektronik sigara ve 1561 cinsel içerikli gıda maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.