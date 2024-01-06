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        Samsun ve Amasya'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Amasya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:11
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        Samsun ve Amasya'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Amasya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        Pirinççi Mahallesi'nde toplanan ve aralarında doktorların da olduğu sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Yavuz Selim Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

        Grup adına burada basın açıklamasını okuyan Dr. Elif Sakallı, terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini, terörist İsrail'in yalnızca Filistin halkına ve Filistinli çocuklara karşı değil, bütün insanlığa ve çocuklara karşı suçlu olduğunu söyledi.

        Hekim ve sağlık çalışanları olarak soykırım ve işgale karşı yürüyüşlerinin 8. haftasında olduklarını belirten Sakallı, "Gazze halkı tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

        İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan hekimin özgürlüklerine kavuşmaları ve yıkılan hastanelerin yeniden yapılmasını talep ettiklerini anlatan Sakallı, "Her hafta beyaz önlüklerimizle sessizce yürüyerek bağırıyoruz. Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." dedi.

        - Samsun

        Samsun'da da Atakum ilçesindeki Türk-İş mevkiinde toplanan sağlık çalışanları ve hekimler, Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Veysel Aslan grup adına okuduğu basın açıklamasında, Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde insanlığı yaşatmaya çalışan sağlık çalışanlarının katkısıyla 8 haftadır yürüyüş yaptıklarını söyledi.

        Her hafta beyaz önlüklerini giyerek yürüyerek bağırdıklarını belirten Aslan, "Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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