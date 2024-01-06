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        Amasya'da hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki gazi Ünal İpek'in cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:55
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        Amasya'da hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki gazi Ünal İpek'in cenazesi, toprağa verildi.

        Merzifon ilçesinde yaşadığı evinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İpek için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi.​​​​​​​

        Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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