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        Gümüşhacıköy SYDV'den 3 bin 34 kişiye yardım

        Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2023 yılında 3 bin 34 kişiye 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:44
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        Gümüşhacıköy SYDV'den 3 bin 34 kişiye yardım
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        Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, 2023 yılında 3 bin 34 kişiye 28 milyon 775 bin 649 liralık yardım yapıldı.

        Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, 2023 yılında başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere eğitim, gıda, sağlık, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımın yanı sıra ihtiyaç sahibi 3 bin 34 kişiye kömür, gıda, barınma, sağlık, eğitim, aile destek ve doğalgaz tüketim desteği yardımı yaptıklarını söyledi.

        Toplam yardım tutarının 28 milyon 775 bin 646 lira olduğunu anlatan Büyükkaymakcı, 2024 yılı çalışmalarına başladıklarını, SYDV personelinin ihtiyaç sahibi aileleri ve kişileri tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Büyükkaymakcı, ihtiyaç sahibi hiçbir ailenin zor durumda bırakılmayacağını, bu yıl da yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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