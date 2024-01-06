Amasya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.G. idaresindeki 05 T 5145 plakalı ticari taksi, Mahsen Mahallesi Halim Seyit Efendi Caddesi'nde V.K'nin kullandığı 05 FM 781 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ticari taksi sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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