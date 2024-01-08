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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        AMASYA'daOsman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:15
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        AMASYA'daOsman Cinbek (91), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Üçler Mahallesi Şirin Sokak'ta 2 katlı müstakil evin 1'inci katında yalnız yaşayan Osman Cinbek´in evine yemek bırakan sosyal yardımlaşma görevlisi, kapısının kilitli olduğunu gördü. Görevli, çaldığı kapıyı açan olmayınca mahalle muhtarı Coşan Aylak'dan yardım istedi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cinbek´in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinbek'in cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinbek´in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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