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        3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

        AMASYA'dadüştüğü kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:25
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        3 gün kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
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        AMASYA'dadüştüğü kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Cemal Çelik'in keçisi, otladığı sırada kayalıklara düştü. 3 gün boyunca bölgede kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan iple inen AFAD görevlileri, 1 saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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