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        Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:57
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        Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Merzifon-Çorum kara yolunda yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüste yolculardan B.Y’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 395 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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