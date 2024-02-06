Depremin aynı okulda buluşturduğu öğretmen ve öğrenci felaketin birinci yılında yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler Amasya'da anıldı.

Amasya Atatürk İlkokulu'ndaki anmada, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme yakalanan sınıf öğretmeni İsmail Ulus ile deprem sırasında Antakya'da yaşayan 3. sınıf öğrencisi Seçil Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Deprem sonrası Amasya'ya yerleşen ve aynı okulda öğretmen ve öğrenci olarak hayatlarına devam eden Ulus ve Yılmaz, depremde hayatını kaybedenler için okulla birlikte bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Evli ve 3 babası Ulus, depreme ailesiyle birlikte yakalandığını söyledi.

Eylül ayında Amasya'ya atandığını anlatan Ulus, "Evimiz 4 katlıydı, birinci katı çöktü. Bu depremde babamı kaybettim. Bilinçli olup ne yapmamız gerektiğini bilirsek ve ona göre davranırsak daha iyi oluyor. Örneğin babam ayağa kalktığı için depremde vefat etti. Annem kalkmadığı için şu an hayatta. Özellikle depremde merdivenlerden inen kişiler burada vefat ettiler, yani bunları gördük. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amasya Hatay hiç fark etmiyor, aynı öğrenciler bizim için. Elimizden gelen her şeyi onlar için yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Depremden sonra annesiyle Amasya'ya taşındığını, babasının ve ağabeyinin iş dolayısıyla gelemediğini söyleyen Yılmaz ise "Kalktığımızda babamla ağabeyim kapıyı açmaya çalıştılar, açamadılar, kırdılar. Dışarı çıkamadık her yer yıkıldığı için. Ondan sonra bir otobüs aldı bizi sabah da bıraktı, buraya geldik. İnşallah bunu hiç kimse yaşamaz." diye konuştu.