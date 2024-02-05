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        Amasya'da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Amasya'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:32
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        Amasya'da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Amasya'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        İlde 55 bin 812 öğrenci, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

        Amasya Fatih İlköğretim Okulu'nda okulların açılması dolayısıyla tören yapıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Zil çalınmasının ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Öğrencilerden Hayrunisa Kaya, "Tatilde Erzincan'a gittim, karla oynadım. Arkadaşlarımı çok özledim, sürekli arkadaşlarımla birlikte olmak istiyordum. Öğretmenimi de çok özledim, inşallah ikinci dönem çok güzel geçer." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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