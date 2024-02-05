Amasya'da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Öğrencilerden Hayrunisa Kaya, "Tatilde Erzincan'a gittim, karla oynadım. Arkadaşlarımı çok özledim, sürekli arkadaşlarımla birlikte olmak istiyordum. Öğretmenimi de çok özledim, inşallah ikinci dönem çok güzel geçer." dedi.

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