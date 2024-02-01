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        Amasya'da bir evde bulunan yaban hayvanlarından 7'si doğaya salındı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde bulunan 9 yaban hayvanından 7'si tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:18
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        Amasya'da bir evde bulunan yaban hayvanlarından 7'si doğaya salındı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde bulunan 9 yaban hayvanından 7'si tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ve polis ekipleri, Suluova ilçesinde bir kişinin evinde yabani hayvan besleyip sattığı ihbarını aldı.

        Eve yapılan operasyonla 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut ve 3 sülün ele geçirildi.

        Ekipler, veteriner hekime tedavisini yaptırdıkları 2 yeşilbaş, 2 angut ve 3 sülünü doğaya saldı.

        Türkiye'de yaşam alanı olmayan 2 tavus kuşunun ise korunaklı bir hayvanat bahçesine gönderileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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