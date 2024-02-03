Amasya'da yaban hayvanları için doğaya 750 kilogram yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için kentin belirli noktalarına 750 kilogram yem takviyesi yaptı.

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