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        Amasya'da yaban hayvanları için doğaya 750 kilogram yem bırakıldı

        Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:01
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        Amasya'da yaban hayvanları için doğaya 750 kilogram yem bırakıldı
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        Amasya'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için kentin belirli noktalarına 750 kilogram yem takviyesi yaptı.

        Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yemleme çalışmasının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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