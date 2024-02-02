Suluova Kaymakamı Gürçam kan bağışında bulundu

Amasya'nın Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Türk Kızılay'ının "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyasına destek verdi.

Gürçam, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılay kan toplama aracında kan bağışında bulundu.

Düzenli kan bağışçısı olduğunu belirten Gürçam, bağışları dolayısıyla Türk Kızılay'ı tarafından kendisine bronz madalya verildiğini söyledi.

Gürçam, kaynağı insan vücudu kanın muadilinin olmadığının altını çizerek, "İnsan vücudu o kadar mucizevidir ki hayati sıvı dediğimiz kanı sadece vücudumuz üretebilmekte, eksildiğinde de yenisi ile tamamlamaktadır. Bundan dolayıdır ki kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Üstelik sanılanın aksine kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.