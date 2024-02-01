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        Suluova'da bakıma muhtaç yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın, kaymakamlık desteğiyle huzurevine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:40
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        Suluova'da bakıma muhtaç yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bakıma muhtaç kadın, kaymakamlık desteğiyle huzurevine yerleştirildi.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Girne Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki kadını, polis ve sağlık ekipleriyle ziyaret etti.

        Bakıma muhtaç olduğunu tespit eden kadın, Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

        Gürçam, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve aşevi aracılığıyla destekte bulunarak mağduriyetlerinin önüne geçmeye özen gösterdiklerini söyledi.

        Vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürçam, şunları kaydetti:

        "Bakıma muhtaç olduğunu öğrendiğimiz kimsesiz yaşlı annemize de sahip çıkarak, sağlıksız yaşam ortamından çıkarıp huzurevimize yerleştirdik. Burada her türlü ihtiyaçı karşılanmakta olup huzurlu bir ortam sağlanmıştır. Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onların dualarını almak, hayatlarının son yıllarını daha huzurlu ve sağlıklı geçirmelerini temin etmek en büyük mutluluğumuzdur."

        Galeri
        Galeri

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