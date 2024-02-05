Amasya'da 68 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında şüphelinin otomobilinde arama yapan ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu değerlendirilen, 56 Roma dönemine ait tarihi sikke, 9 tarihi obje ve 3 tarihi yüzük ele geçirdi.

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