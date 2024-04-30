Taşova'da afet farkındalık eğitimi verildi

Eğitim, uygulamalı olarak deprem çadırı kurulması ile sona erdi.

Amasya AFAD Eğitim Şube Müdürü Burhan Özü, Taşova Kaymakamlığı tarafından İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitimde, afetlere hazır olunması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde meydana gelen son depremleri ön planda tutarak ve bölgemizin de deprem açısından riskli olması nedeniyle farkındalık eğitimi verdik. Personelimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.

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