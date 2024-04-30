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        Taşova'da afet farkındalık eğitimi verildi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde görevli kamu personeline, afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:44
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        Taşova'da afet farkındalık eğitimi verildi
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        Amasya’nın Taşova ilçesinde görevli kamu personeline, afet farkındalık eğitimi verildi.

        Amasya AFAD Eğitim Şube Müdürü Burhan Özü, Taşova Kaymakamlığı tarafından İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitimde, afetlere hazır olunması gerektiğini belirterek, "Ülkemizde meydana gelen son depremleri ön planda tutarak ve bölgemizin de deprem açısından riskli olması nedeniyle farkındalık eğitimi verdik. Personelimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Eğitim, uygulamalı olarak deprem çadırı kurulması ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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