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        Suluova'da huzurevinde "Yaşlılar Günü" kutlandı

        Amasya Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, "1 Ekim Yaşlılar Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:23
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        Suluova'da huzurevinde "Yaşlılar Günü" kutlandı
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        Amasya Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, "1 Ekim Yaşlılar Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, huzurevini ziyaret ederek, tek tek ilgilenip ellerini öptükleri yaşlılara karanfiller verdi, sevgi ve minnet duygularını ifade etti.

        Kaymakam Şafak Gürçam, tüm yaşlıların başlarının tacı olduğunu ifade ederek, "Geçmişten bugünlere gelen birer tecrübe abidesi sizler aynı zamanda geleceğimize de yön veren kıymetlilerimizsiniz. Geçmiş yaşantıların örf, adet ve tecrübelerini bizlere ve gelecek nesillerimize öğretip aktaran ve bu değerlerin yaşamasını sağlayan özel insanlarsınız. O yüzden bizler için çok kıymetlisiniz. Devletimiz sizlerin kalan hayatlarınızı daha kaliteli ve huzur içinde geçirmeniz için bu gibi huzurevleri açarak hizmetinize sunuyor. Sosyal devlet anlayışıyla açılan bu kurumlar tamamen sizlerin mağduriyet yaşamaması, hayatınıza yine sağlıklı ve kaliteli devam etmeniz için açılan merkezlerdir. Devlet ve millet olarak her zaman sizlerin dualarına ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

        Huzurevinde misafir edilen yaşlıların bu özel günlerinde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Rifat Uzun da, "Devletimizin sizler için sağladığı huzurlu yuvalarda huzurlu ve mutlu olmanız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizler bizlerin dua kapılarısınız. Sizlerin dualarıyla bizler de memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Her zaman dualarınıza ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Baş ve Huzurevi Müdürü Serdar Baran yaşlılarla birlikte kutlama pastası keserek ikram etti.

        Daha sonra Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Sevgi Evlerinden gelen çocuklar ile huzurevi sakinleri müzik eşliğinde oynayarak güzel vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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