Amasya'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü yaptı

Amasya’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan yürüyüş, Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Engelsiz Yaşam Merkezi önünde sona erdi.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile protokol üyeleri görme engellilerin çektikleri sıkıntıları anlayabilmek için siyah gözlük takarak, beyaz baston ile yürüdü.

Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olunması gerektiğini ifade ederek, "Her birimiz de engelli olmaya aday insanlarız. Gerçekten hem sağlığın kıymetini bilmek hem de engelli olan vatandaşlarımıza da her zaman destek ve yardımcı olmak gerek. Bu etkinlikler, onların eksikliğini ifade etmek için değil, tamamlayıcı olmak açısından çok kıymetli. Empati yapabilme duygusunu yaşıyorsunuz. Bu noktada toplumumuzda gerçekten doğru bir algı oluştu. Onları anlayabilme imkanına kavuştuk." diye konuştu.