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        Amasya'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü yaptı

        Amasya'da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:33
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        Amasya'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü yaptı
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        Amasya’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Saraydüzü Kışla Binası önünden başlayan yürüyüş, Şehit Yüzbaşı Alper Kalem Engelsiz Yaşam Merkezi önünde sona erdi.

        Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile protokol üyeleri görme engellilerin çektikleri sıkıntıları anlayabilmek için siyah gözlük takarak, beyaz baston ile yürüdü.

        Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıların farkında olunması gerektiğini ifade ederek, "Her birimiz de engelli olmaya aday insanlarız. Gerçekten hem sağlığın kıymetini bilmek hem de engelli olan vatandaşlarımıza da her zaman destek ve yardımcı olmak gerek. Bu etkinlikler, onların eksikliğini ifade etmek için değil, tamamlayıcı olmak açısından çok kıymetli. Empati yapabilme duygusunu yaşıyorsunuz. Bu noktada toplumumuzda gerçekten doğru bir algı oluştu. Onları anlayabilme imkanına kavuştuk." diye konuştu.

        Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar da “Bugün önemli bir gün, Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü. Bugün daha değişik bir ortamda ilk defa Amasya’da valimiz ve belediye başkanımız gözlük takarak yürüdüler. Bu da bizi anlamaya çalıştıklarının ve daha ciddiye aldıklarının bir örneği diye düşünüyorum. Amasya inşallah daha yaşanılabilir bir kent olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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